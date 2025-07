Caduta rami dagli alberi strada chiusa e poi riaperta

Una notte di paura e interventi a Genova, dove la caduta di grossi rami su via Albaro ha temporaneamente chiuso la strada. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, permettendo poi la riapertura della strada circa un'ora dopo. Un episodio che ricorda l'importanza della manutenzione degli alberi urbani e della vigilanza nelle ore notturne, per garantire sicurezza a residenti e automobilisti.

Via Albaro, nell'omonimo quartiere genovese, è rimasta chiusa per circa un'ora tra mezzanotte e l'una di venerdì 11 luglio 2025 per la caduta di alcuni grossi rami dagli alberi, finiti sulla carreggiata e sulle auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it