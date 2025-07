Conceicao Juve il portoghese esce allo scoperto | vuole restare in bianconero e l’ha detto chiaramente al Porto! Cosa succede ora

Conceição Juve fa chiarezza: il talento portoghese desidera continuare la sua avventura in bianconero, e lo ha comunicato senza mezzi termini al Porto. Un gesto che potrebbe cambiare le carte in tavola sul fronte del riscatto, aprendo nuove prospettive per la Juventus. Ma quali saranno le mosse dei club ora? La vicenda si farà ancora più interessante nelle prossime settimane...

Francisco Conceição, esterno offensivo portoghese, ha detto chiaramente di voler restare alla Juventus, e questo è un punto fondamentale per il suo futuro. Come riportato da Giovanni Albanese, il giocatore ha comunicato la sua volontà al Porto, il club che detiene il suo cartellino, ribadendo l'intenzione di rimanere a Torino. Una scelta che conferma l'apprezzamento del giocatore per il progetto bianconero e la sua determinazione a far parte della Juventus anche nelle prossime stagioni.

