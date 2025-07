Napoli la carica di De Laurentiis | lo ha detto davvero

l’entusiasmo con parole cariche di passione e determinazione. Il presidente azzurro ha sottolineato come questa stagione possa portare grandi successi, rilanciando la squadra verso traguardi ambiziosi. Con il mercato ancora in fermento e la guida di Conte pronta a scrivere pagine entusiasmanti, il Napoli si prepara a stupire i suoi tifosi e a conquistare nuovi record. L’attesa è ormai alle stelle: il calcio napoletano sta per rinascere più forte che mai.

Il patron azzurro ha parlato dell’imminente ritiro di Dimaro e del mercato. Tanti acquisti in arrivo e grande entusiasmo per Antonio Conte. Con la nuova stagione ormai alle porte, in casa Napoli cresce l’attesa per il raduno di Castel Volturno e per il successivo ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. I tifosi fremono per vedere all’opera Antonio Conte e per conoscere i nuovi volti della rosa, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis alimenta l’entusiasmo con dichiarazioni forti e decise. De Laurentiis sul ritiro e su Conte: “Vi aspetto numerosi”. Durante un evento pubblico agli scavi di Pompei, nell’ambito dell’iniziativa di fundraising “Una Notte di Cuore”, De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul Napoli e sul ritiro estivo, ribadendo la fiducia totale in Antonio Conte e annunciando la propria presenza in Trentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it