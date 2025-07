Acquedotto oltre i 1700 metri di quota | proseguono i lavori di Acque Veronesi in Lessinia

Nel cuore della Lessinia, Acque Veronesi affronta una sfida straordinaria: superare i 1700 metri di quota per portare acqua alle malghe più isolate. È un'impresa che unisce ingegneria e passione, garantendo vitalità economica e tutela del territorio montano. Questa operazione rappresenta un esempio di come innovazione e rispetto per la natura possano collaborare per preservare e valorizzare le nostre radici alpine.

Procede la "sfida" di Acque Veronesi alla forza di gravità per portare l'acqua negli alti pascoli della Lessinia, oltre i 1700 metri di quota, e alimentare potenzialmente un’ottantina di malghe, assicurando attività economiche e quel presidio del territorio indispensabile per la montagna nostrana. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: oltre - metri - quota - acque

Cade dalla tettoia, vola per oltre cinque metri e muore - Un grave incidente ha scosso Pomezia oggi, venerdì 16 maggio. Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 5-6 metri dalla tettoia della propria carrozzeria.

? Un angolo di paradiso nel cuore delle Dolomiti Il Lago di Antermoia è una gemma alpina incastonata tra le rocce del Catinaccio, a oltre 2.400 metri di quota Con le sue acque turchesi e cristalline, riflette le maestose vette che lo circondano, regalando Vai su Facebook

Acquedotto oltre i 1700 metri di quota: proseguono i lavori di Acque Veronesi in Lessinia; Caldo torrido e zero termico oltre i 5 mila metri: Fusione dei ghiacciai anche di notte con rischi di crolli sulle vie, anche per la grande quantità di acqua; Diga Montedoglio, livello acqua quasi al massimo | Dopo 14 anni vicino completamento collaudo.

Lessinia. Acque Veronesi sfida la gravità e manda l’acqua sopra i 1700 metri - Quella che sta portando Acque Veronesi sull’altopiano della Lessinia è un’acqua che sfida le leggi della gravità, un’acqua che, anziché scendere a valle, dal ... Da giornaleadige.it

Terrore sul volo San Francisco Roma: aereo perde oltre 6000 metri di quota - Il protagonista è un Boeing 777 con oltre venticinque anni di attività operativa alle spalle, che ha segnalato un guasto tecnico mentre sorvolava acque internazionali, lontano da qualsiasi scalo ... Scrive msn.com