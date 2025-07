agguato e sparatoria a fondi vicino latina quattro arresti

Una notte di tensione a Fondi, vicino Latina, si è trasformata in un blitz di giustizia: quattro arresti sono stati eseguiti in seguito all'agguato e alla sparatoria avvenuti nei pressi di un locale nel cuore della città. La vicenda, che ha coinvolto un pregiudicato ferito ma fuggitivo, ha tenuto con il fiato sospeso la comunità. La Polizia, con determinazione, ha portato a termine l’indagine, contribuendo a ristabilire l’ordine e la sicurezza.

Quattro arresti per la sparatoria avvenuta nei pressi di un locale nella zona del palazzetto dello sport di Fondi, in provincia di Latina, la notte tra il 14 e il 15 maggio scorso. Nell'agguato era rimasto ferito ad una gamba un pregiudicato di 40 anni che era riuscito a scappare, inseguito dagli aggressori. La Polizia di Latina, dopo l'indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip, nei confronti di tre uomini e una donna, tutti pregiudicati, un 34enne originario di Caserta, un 38enne originario di Napoli, un 44enne originario di Roma, e una donna, 33enne originaria della provincia di Roma, tutti domiciliati a Fondi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it