Ucraina gli Usa potrebbero fornire anche armi d' attacco | Trump | Lunedì farò un' importante dichiarazione sulla Russia

In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti potrebbero decidere di fornire armi d'attacco all'Ucraina, come annunciato dal presidente Trump nel suo atteso discorso. La conferenza sulla crisi ucraina vede anche l’Italia schierarsi con fermezza, con Meloni e Mattarella pronti a ribadire il loro sostegno. In questo scenario complesso, il mondo osserva attentamente, consapevole che le decisioni prese oggi plasmeranno il domani della pace europea.

Il presidente americano userà il potere presidenziale per l'invio di armi all'Ucraina. Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia". Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, gli Usa potrebbero fornire anche armi d'attacco | Trump: "Lunedì farò un'importante dichiarazione sulla Russia"

