Srebrenica dopo 30 anni rivive l' orrore del genocidio

Dopo trent’anni, Srebrenica rivive il dolore di un genocidio che ha segnato la storia. Oltre 8.000 civili bosniaci musulmani sono stati barbaramente sterminati nel luglio 1995, e fino ad oggi sono stati riconosciuti e identificati 6.765 di quei resti. È un ricordo ancora vivo che ci invita a non dimenticare, affinché simili atrocità non si ripetano mai più.

Degli oltre 8mila civili bosniaci musulmani sterminati in pochi giorni nel luglio 1995, quelli i cui resti sono stati riconosciuti e identificati sono finora 6.765.

