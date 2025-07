Immigrazione clandestina e false assunzioni | nei guai una dipendente di un patronato

Una dipendente di un patronato è finita nei guai, coinvolta in un giro illecito di immigrazione clandestina e false assunzioni. Le indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, sotto la supervisione della Procura, stanno sgominando questo pericoloso sistema di frode che mina la legalità e sfrutta i cittadini stranieri. La lotta contro queste pratiche illecite è fondamentale per tutelare i diritti di tutti e garantire un mercato del lavoro equo.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, volte a contrastare e reprimere il cosiddetto fenomeno della presentazione di false domande di lavoro per cittadini extracomunitari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: false - immigrazione - clandestina - assunzioni

False assunzioni per ottenere permessi di soggiorno: denunciata una dipendente di patronato in provincia di Latina; Contrasto all'immigrazione irregolare: scoperte 3.339 false richieste per l’assunzione di lavoratori extracomunitari; Caf abusivo per false assunzioni di immigrati, in cinque ai domiciliari.

Immigrazione clandestina e false assunzioni: denunciata dipendente di un patronato - Una dipendente di un patronato con sede in provincia di Latina è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nell’ambito di un’indagine con ... Segnala informazione.it

Falle sul Click-day, false assunzioni per favorire l'immigrazione ... - Dall'esposto del premier Meloni alla procura Antimafia, l'inchiesta sul Click- Secondo ilgiornale.it