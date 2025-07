Guasto tra Cerignola e Barletta treni in ritardo di 150 minuti o cancellati | Così non si può andare avanti

Il caos sulla linea adriatica tra Cerignola e Barletta ha causato ritardi fino a 150 minuti e cancellazioni, trasformando un semplice viaggio in una vera sfida. Dopo i disagi causati dagli incendi di Foggia, ieri 10 luglio si è vissuta un’altra giornata nera, con treni bloccati e limitazioni che hanno lasciato i pendolari in balia dell’incertezza. La questione richiede interventi immediati per garantire servizi più affidabili e sicuri per tutti i viaggiatori.

Treni in ritardo - anche oltre le due ore - cancellazioni e limitazioni di percorso. E' stata un'altra giornata nera, quella di ieri 10 luglio, sulla linea adriatica Pescara-Bari. Dopo i prolungati stop dovuti agli incendi che hanno interessato la provincia di Foggia, nel pomeriggio di ieri la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: treni - ritardo - guasto - cerignola

Uomo investito sui binari a Trani, disagi sulla linea Pescara-Bari: treni in ritardo fino a 200' - Oggi, un tragico incidente a Trani ha causato disagi significativi sulla linea Pescara-Bari, con treni in ritardo fino a 200 minuti.

TRENI BLOCCATI IN PUGLIA Dalle 6.10 un guasto ha paralizzato la circolazione ferroviaria da e per Foggia Vai su Facebook

Guasto tra Cerignola e Barletta, treni in ritardo di 150 minuti o cancellati: Così non si può andare avanti; Treni, linea Cerignola-Barletta: guasto, sospesa la circolazione da ieri sera. Puglia, oggi problemi per vari intercity e frecce; Treni, guasto tra Ortanova e Trinitapoli: vagoni fermi e ritardi di un'ora sulla linea Pescara-Bari.

Treni in tilt, odissea in Puglia. Guasto tecnico sulla linea: convogli bloccati e ritardi fino a tre ore - Dopo i treni bloccati per gli incendi nelle vicinanze dei binari, ecco un'altra odissea per i pendolari pugliesi. Secondo msn.com

Guasto sulla linea tra Ortanova e Trinitapoli: treni fermi e Frecciarossa in ritardo di oltre un’ora - A partire dalle 17,10 di oggi, giovedì 10 luglio, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con i ritardi e le cancellazioni. msn.com scrive