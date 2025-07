Matuidi sicuro | La Juve con Comolli farà grandi cose Thuram indispensabile Mercato? Non so come vogliono muoversi ma l’arrivo di quel giocatore male non farebbe

Blaise Matuidi esprime fiducia nel futuro della Juventus, sottolineando l’importanza di un mercato intelligente e le potenzialità di grandi acquisti come Thuram. Con Comolli alla guida, il club si prepara a fare passi da gigante, e l’arrivo di un giocatore come Thuram potrebbe rivelarsi determinante per la stagione. La strategia di mercato della Juve sembra pronta a stupire, e tutto lascia presagire grandi successi all’orizzonte.

Matuidi non ha dubbi: «La Juve con Comolli farà grandi cose. Thuram indispensabile». Le dichiarazioni dell'ex centrocampista francese a Tuttosport. Blaise Matuidi è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole dell'ex centrocampista della Juventus e del PSG. ARRIVO ALLA JUVE – « Ricordo il giorno del mio arrivo in sede: capii subito di trovarmi in una realtà fuori dal comune. Un'istituzione gigantesca, per storia, blasone, strutture. Insomma, un club forte forte. Le persone che ci lavoravano avevano un ambizione smisurata. Non voglio dire che al Psg non fosse così, ma era la prima volta che mettevo piede al di fuori della Francia.