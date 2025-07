Nemmeno l' Alleanza di Secondigliano può scalzarli | tutti i quartieri dove arrivano i tentacoli del clan Mazzarella I NOMI

Nemmeno l'alleanza di Secondigliano può scalzare i tentacoli del clan Mazzarella, che si estendono in molti quartieri con nomi e potere consolidato. Questa rete di famiglie e gruppi affiliati controlla gran parte della città, come sottolineato dal procuratore Gratteri, che la definisce “una camorra di serie A”. Una realtà che evidenzia quanto sia urgente e complesso intervenire per restituire legalità e sicurezza ai cittadini.

Una rete di famiglie e gruppi affiliati capaci di esercitare il proprio controllo su gran parte del territorio cittadino. Il procuratore Gratteri l'ha definita “una camorra di serie A”. Una definizione che non ha nulla di lusinghiero, ma suona più come la promessa di chi riconosce la pericolosità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

