Chiara Tramontano | Impagnatiello è in carcere Giulia sottoterra No alla giustizia riparativa

Chiara Tramontano esprime il suo dolore e delusione dopo il rigetto della richiesta di giustizia riparativa per la morte di Giulia. La sua voce si unisce al coro di chi chiede veritĂ e giustizia, sottolineando l'importanza di confrontarsi con le sfide del sistema giudiziario e di non perdere mai di vista il rispetto per le vittime. La vicenda di Giulia ci ricorda quanto sia fondamentale cercare risposte e umanitĂ in ogni processo.

Chiara Tramontano dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha rigettato l’istanza di accesso al programma di giustizia riparativa presentata da Alessandro Impagnatiello: "Voglio giustizia per mia sorella Giulia, sono delusa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giustizia - chiara - tramontano - impagnatiello

Chiara Tramontano: “Voglio giustizia per Giulia. L’Italia condannata a convivere con i femminicidi” - Chiara Tramontano chiede giustizia per Giulia, vittima di un femminicidio che scuote l’Italia. La sua testimonianza rivela il dolore e la fatica di convivere con una realtà drammatica, dove spesso la giustizia sembra lontana.

https://www.siciliareport.it/video-italpress/tg-news-9-7-2025/ – Zelensky ricevuto dal Papa e da Mattarella – Omicidio Giulia Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello – Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann in Italia Venerdì – Esplosione a dist Vai su Facebook

GiuliaTramontano Vai su X

Chiara Tramontano: No alla giustizia riparativa a Impagnatiello, non ha mai collaborato; Chiara Tramontano: “Voglio giustizia per Giulia. L’Italia condannata a convivere con i femminicidi”; Femminicidio Giulia Tramontano, negata la giustizia riparativa a Impagnatiello.

Chiara Tramontano: “No alla giustizia riparativa a Impagnatiello, non ha mai collaborato” - Chiara Tramontano dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha rigettato l’istanza di accesso al programma di giustizia riparativa presentata ... Lo riporta fanpage.it

Chiara Tramontano: “Voglio giustizia per Giulia. L’Italia condannata a convivere con i femminicidi” - Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, dice che la sua vita è come un’altalena: alterna momenti in cui «mi sento un po’ su ... Come scrive milano.repubblica.it