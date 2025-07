anisimova vuole riprendersi vita e tennis

Amanda Anisimova sta risorgendo, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera dopo anni di sfide personali e sportive. La giovane tennista statunitense, che ha sorpreso tutti vincendo contro Sabalenka a Wimbledon e ora si prepara alla finale contro Swiatek, ha affrontato loss e momenti bui, ma la sua determinazione si fa strada. La sua storia è un faro di resilienza e rinascita, dimostrando che anche nelle prove più dure si può ritrovare la forza per riprendersi vita e tennis.

Amanda Anisimova è la tennista statunitense che ha battuto la Sabalenka nella semifinale di Wimbledon. Affronterà la polacca Swiatek in finale. Una storia fatta di alti e bassi quella della statunitense. La vita l’ha messa alla prova con la morte del padre e la depressione. A causa delle cadute umane, lei, che era soprannominata baby Sharapova, è andata incontro alla depressione e al burn out a causa delle grandi aspettative talvolta disattese. Un anno e mezzo fa è rientrata da numero 442 e ha ripreso a scalare i ranghi, col sorriso. Anisimova batte Sabalenka. Anisimova ha battuto per 2 set a 1 (6-4, 4-6, 6-4) la bielorussa Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com