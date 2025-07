Circolo Prato 2010 tra conferme e arrivi.

Il Circolo Prato 2010 si prepara a ripartire tra conferme e nuovi arrivi, affrontando con spirito di squadra le sfide di una stagione difficile. Dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie A2, causata da una decisione del giudice sportivo, il club pratese si concentra sul futuro con determinazione. La passione e l’impegno sono gli ingredienti per risalire la china e scrivere un nuovo capitolo di successi. E così, il percorso del Circolo Prato 2010 continua.

Il Circolo Prato 2010 riparte da Csaba Kun e a malincuore dalla serie A2. Nulla ha potuto il sodalizio pratese contro la decisione del giudice sportivo di respingere il ricorso per l’irregolarità commessa dal Norbello sui giocatori extracomunitari e quindi si è dovuto prendere atto della retrocessione dal massimo campionato. "È stata una retrocessione viziata da una decisione del giudice sportivo che noi comunque come uomini di sport accettiamo, ma nel regolamento poteva essere interpretata in maniera diversa – spiega il vice presidente del Circolo Prato 2010, Giorgio La Rocca –. Noi siamo pronti a ripartire dalla serie A2 dove potranno essere tesserati due stranieri e quindi il livello tecnico e lo spettacolo aumenteranno". 🔗 Leggi su Lanazione.it