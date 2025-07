Udin&Jazz apre con una serata per Gaza

Udine si prepara a vivere una serata di solidarietà e musica con Udinampjazz, un evento che apre le porte alla 35ª edizione di Udin&Jazz, il festival internazionale dedicato alle #generations. Dal 12 al 20 luglio, la città si trasformerà in un palcoscenico globale, ospitando i più grandi talenti del jazz e promuovendo un dialogo tra le generazioni attraverso note che uniscono culture e cuori. Un appuntamento imperdibile per musica e cuore.

