La vittoria con perdite di VdL | consenso ai minimi e cambiale green

La vittoria di Ursula von der Leyen si fa sempre più amara: il consenso si riduce ai minimi, e la "cambiale green" potrebbe essere il prezzo da pagare. In un contesto politico europeo complesso, anche le sfide più grandi nascondono insidie e costi nascosti. Ma quali sono le conseguenze concrete di questa situazione per il futuro dell’Unione? Scopriamolo insieme.

Ogni vittoria ha un prezzo, anche per VdL. Certo, la mozione di sfiducia non è passata. E, in fondo, nessuno s’aspettava che potesse farlo. Ma il guaio, per Ursula von der Leyen, resta. Ed è gigantesco. Il Parlamento conta pochino, nell’architettura comunitaria, per carità. Ma i gruppi hanno forza e volontà, idee chiare e sanno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La vittoria con perdite di VdL: consenso ai minimi e cambiale green

In questa notizia si parla di: vittoria - perdite - consenso - minimi

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni, erano partiti l'11 giugno da Torino per raggiungere Milano e volare fino al Cairo, in Egitto. Il 12 giugno dovevano aderire alla Global March to Gaza, una marcia partecipata Vai su Facebook

***Borsa: Europa allarga perdite e Milano va a -3,7%, minimi da luglio ... - Radiocor ***Borsa: Europa allarga perdite e Milano va a - Si legge su ilsole24ore.com

Fusione fiscale: riporto delle perdite solo in caso di requisiti minimi ... - In tema di fusioni e perdite fiscali, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è ... Segnala ipsoa.it