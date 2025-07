Fosdinovo Nuovo assetto dirigenziale. Il patron Baldoni punta sulle motivazioni.

Il Fosdinovo ICF si rinnova, puntando su motivazioni e nuovi stimoli sotto la guida appassionata di Matteo Baldoni. La società dei lancieri rafforza il suo assetto dirigenziale con figure di talento e intraprendenza, come il diesse Giuseppe “Merlo” Battistini e l’esperto team manager Alessandro Lugo. A questi si aggiunge ora Augusto Secchiari, simbolo di passione e dedizione nel mondo dilettantistico. È un nuovo capitolo che promette emozioni e successi.

L'Icf Fosdinovo del riconfermatissimo presidente Matteo Baldoni, si sta rifacendo un nuovo look dirigenziale. La società dei lancieri si è rinforzata con l'ingresso di persone intraprendenti come il diesse Giuseppe "merlo" Battistini, del team manager Alessandro Lugo, dal coordinatore tecnico Luca Giuliani, dei collaboratori Stefano Zeni, a questi nelle ultim'ore si è aggiunto l'highlander del mondo dilettanti Augusto Secchiari che assume il ruolo di direttore tecnico. "La società si è rivisitata nel suo assetto dirigente – afferma il ds Battistini – sono arrivati dirigenti motivati carichi di entusiasmo e tanta voglia di far bene.