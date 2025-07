Schettini | Un quattro non ha mai ucciso nessuno Hai preso quattro? Datti da fare

Vincenzo Schettini, volto noto per il progetto La fisica che ci piace, riflette sul peso dei voti scolastici e sull'importanza di non lasciarsi definire da essi. Con un messaggio rivolto ai giovani, invita a sviluppare strumenti interiori per superare le sfide della vita accademica e personale, dimostrando che il valore di una persona va oltre un semplice quattro o dieci. Solo così si può costruire un cammino autentico e ricco di significato.

Vincenzo Schettini, noto per il progetto La fisica che ci piace, ha condiviso alcune riflessioni sul valore attribuito ai voti scolastici e sulle conseguenze che questi possono avere sul percorso formativo e psicologico degli studenti. Il suo intervento ha assunto il tono di un'esortazione rivolta ai giovani, invitandoli a non identificarsi con i risultati numerici ottenuti in ambito scolastico e a sviluppare gli strumenti interiori per affrontare le difficoltà.

Schettini: Un quattro non ha mai ucciso nessuno. Hai preso quattro? Datti da fare

