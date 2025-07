Arpac | Monitoraggio inquinanti atmosferici nel territorio potenzialmente interessato da incendio avvenuto a Pastorano

L’Arpa Campania sta attualmente monitorando la qualità dell’aria nel territorio di Pastorano, dopo l’incendio avvenuto ieri pomeriggio nell’area industriale. Grazie all’attivazione di sofisticate stazioni di rilevamento, gli esperti stanno analizzando attentamente le sostanze inquinanti rilasciate, per garantire la sicurezza della comunità e l’ambiente circostante. Restate aggiornati: i risultati delle analisi saranno fondamentali per comprendere l’impatto reale dell’incendio sull’aria che respiriamo.

Avviate le analisi dell’aria da parte dell’Arpa Campania per verificare la presenza di sostanze inquinanti dopo il rogo.. L’Arpa Campania sta seguendo, mediante le proprie stazioni f isse della rete di monitoraggio, i possibili effetti sulla qualità dell’aria dell’incendio divampato ieri pomeriggio nell’area industriale di Pastorano (Ce). In particolare l’Agenzia sta esaminando i dati delle stazioni di Pignataro-Area Asi, Sparanise-Ferrovia, Santa Maria La Fossa-discarica Maruzzella, Santa Maria Capua Vetere-Stir, Caserta, Maddaloni, più il laboratorio mobile situato a Teverola. Le concentrazioni del set di inquinanti monitorato (che comprende ossidi di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ozono, benzene e idrocarburi aromatici, metano e idrocarburi non metanici, acido solfidrico, polveri sottili) non hanno evidenziato, sulla base dei dati aggiornati a stamattina, incrementi significativi in corrispondenza dell’evento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it