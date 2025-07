Lo Spaziani di Frosinone ottiene il massimo riconoscimento europeo per i percorsi di trattamento dell' Ictus

Lo Spaziani di Frosinone si conferma all'avanguardia nel trattamento dell’Ictus, ottenendo per la seconda volta il prestigioso riconoscimento europeo Diamond ANGELS. La squadra guidata dal Dott. De Simone si distingue per competenza e innovazione, offrendo ai pazienti speranze di recupero più rapide ed efficaci. Questo traguardo testimonia l'impegno del nosocomio nel garantire eccellenza sanitaria, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama neurologico europeo.

Lo Spaziani di Frosinone ottiene un prestigioso riconoscimento europeo per i percorsi di trattamento dell'Ictus. Il reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN), diretto dal Dott. De Simone, ha ottenuto per la seconda volta la certificazione Diamond ANGELS, il massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: trattamento - riconoscimento - spaziani - frosinone

Lo Spaziani di Frosinone ottiene il massimo riconoscimento europeo per i percorsi di trattamento dell'Ictus - Lo Spaziani di Frosinone si distingue ancora una volta nel panorama sanitario europeo, grazie all'eccellenza del suo reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare.

FROSINONE, EGIZIANO FERITO IN VIA DON MINZONI... È stato trovato nella notte, in strada, in una pozza di sangue con l’arteria dell’avambraccio destra recisa. Subito soccorso un giovane egiziano è stato portato in ospedale, allo Spaziani. I fatti sono acc Vai su Facebook

Lo Spaziani di Frosinone ottiene il massimo riconoscimento europeo per i percorsi di trattamento dell'Ictus; Frosinone – Ancora una certificazione “Diamond ANGELS” per il reparto UTN dello Spaziani; Cardiologia d’eccellenza, lo “Spaziani” tra i migliori ospedali d’Italia.

ASL Frosinone – Diamond Angels: all’UTN dello Spaziani la certificazione per la seconda volta. Eccellenza nei percorsi ictus - Un attestato di qualità che valuta l’efficienza e l’efficacia dei percorsi di trattamento dell’ictus, in particolare rispetto ai tempi di intervento, alla gestione clinica e alla presa in carico riabi ... tunews24.it scrive

Ospedale Spaziani Frosinone: impiantato primo pacemaker senza fili - Aveir, il pacemaker leadless, ha una batteria che può durare anche 20 anni Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Da expartibus.it