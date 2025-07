La Serie A rischia la sorte della Ligue 1 con i diritti tv | si teme un taglio di circa 200 milioni CorSport

La Serie A si trova a un passo da una crisi che potrebbe cambiare per sempre il calcio italiano. La diminuzione dei diritti tv, accentuata da pirateria, nuove formule della Champions e il Mondiale per club, mette a serio rischio l’equilibrio finanziario del nostro campionato. Se la situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente, rischiamo di seguire le orme della Ligue 1 francese, con conseguenze profonde per club e tifosi. La partita più importante sta per cominciare.

La Serie A teme seriamente la riduzione dei diritti tv. Pirateria, il nuovo formato della Champions e il Mondiale per club stanno impoverendo i campionati nazionali e si rischia di avere la stessa sorte della Ligue 1 in Francia. La Serie A rischia la sorte della Ligue 1 con i diritti tv. Il Corriere dello Sport scrive: Il rischio di una riduzione degli introiti televisivi garantiti da contratto con Dazn prospetta effetti mortali per la salute, già precaria, del calcio italiano. Spifferi circolati in questi giorni evocano analogie sinistre con quanto accaduto in Francia dove Dazn ha unilateralmente sospeso i pagamenti alla Ligue 1, accusandola di non contrastare la pirateria e di non promuovere il calcio televisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A rischia la sorte della Ligue 1 con i diritti tv: si teme un taglio di circa 200 milioni (CorSport)

