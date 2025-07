De Winter Inter sempre viva la trattativa con il Genoa | può chiudersi subito si ragiona su uno scambio!

L’Inter non ha mai smesso di trattare con il Genoa per De Winter, con una negoziazione viva e pronta a chiudersi rapidamente, anche attraverso uno scambio. La società nerazzurra lavora intensamente per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025/2026, puntando a un assetto stabile e competitivo. Tutti i dettagli sulla possibile operazione e le strategie di mercato sono ancora in evoluzione. La partita è aperta, e l’attesa cresce.

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta lavorando senza sosta per preparare una rosa competitiva e pronta per l’inizio della stagione 20252026, con l’obiettivo di dare a Cristian Chivu una squadra già il più possibile definitiva per il 26 luglio, data del raduno ad Appiano Gentile. Il club nerazzurro, pur avendo già una base solida, è consapevole della necessità di rafforzare ulteriormente alcuni settori chiave. Il primo obiettivo resta quello di rinforzare il reparto difensivo, con un occhio di riguardo alla fascia centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, sempre viva la trattativa con il Genoa: può chiudersi subito, si ragiona su uno scambio!

In questa notizia si parla di: inter - winter - genoa - viva

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - Nel vivace mondo del calciomercato, una stella sta brillando tra le luci di Genova: Koni de Winter. Questo giovane difensore belga, già nel mirino di tre club della Premier League, sta catturando l’attenzione mondiale con le sue prestazioni.

Gazzetta - Koni De Winter, centrale difensivo del Genoa, è tra i profili monitorati dalla dirigenza dell'Inter per rinforzare il pacchetto arretrato. Il cartellino del giocatore belga è stimato intorno ai 30 milioni di euro, ma l’inserimento di Valentin Carboni in prestito p Vai su Facebook

De Winter, Frendrup, Carboni: occhio all’asse Inter-Genoa; Carboni al Genoa, più che un’idea se l’Inter punta su De Winter; Rassegna Stampa | Genoa, avanzano operazioni Tengstedt e Obrador a due giorni dalla ripresa.

Mercato Inter, De Winter per la difesa? Cresce l’idea per una trattativa multipla col Genoa! - Ha a che fare col prestito di Carboni Il Genoa ha ripreso ufficialmente oggi gli allenamenti al centro spor ... Da informazione.it

Inter, De Winter monitorato da più di un anno. Ma il preferito per la difesa resta… - I nerazzurri rimangono alla ricerca di un elemento giovane e di valore da inserire nel proprio reparto arretrato ... Si legge su fcinter1908.it