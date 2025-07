Villa Pamphili Kaufmann oggi in Italia

Oggi l'Italia accoglie Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sospettato di aver commesso un tragico duplice omicidio a Villa Pamphili. Dopo i mesi di indagini e attesa, il suo ritorno nel paese riaccende l'attenzione su uno dei casi più inquietanti degli ultimi tempi. Le autorità italiane sono pronte a fare chiarezza sulla vicenda, mentre il volo previsto per le 12 a Ciampino segnerà forse una svolta decisiva.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il presunto killer di Villa Pamphili arriverà oggi in Italia. Il volo dell’Aeronautica Militare che lo riporterà in patria è atteso alle 12 all’aeroporto di Ciampino. Le indagini sul duplice omicidio a Villa Pamphili. L’uomo, 46enne di origine californiana, è sospettato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda. I corpi delle due vittime furono trovati il 7 giugno scorso all’interno del parco di Villa Pamphili, a Roma, a circa 200 metri di distanza l’uno dall’altro. Secondo le indagini, la famiglia viveva in condizioni precarie, dormendo in giacigli di fortuna tra il parco e la zona di via Gregorio VII. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Kaufmann oggi in Italia

