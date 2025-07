La battaglia del Rubicone e i cimeli conservati dalla Seconda guerra mondiale apertura straordinaria del Museo del Fronte

Venerdì 13 luglio, il Museo del Fronte di Roncofreddo apre le sue porte in via straordinaria, offrendo un viaggio nel passato attraverso la raccolta Savini. Esplora cimeli, uniformi e oggetti che narrano la storica battaglia del Rubicone, un episodio cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Un'occasione unica per immergersi nella storia e scoprire i dettagli più intimi di un passato che non bisogna dimenticare. Non mancate!

Domenica 13 luglio dalle 15 alle 18 il Museo del Fronte a Roncofreddo apre straordinariamente al pubblico. La raccolta Savini, presente nel museo, è una ricca collezione di uniformi, foto, cimeli e oggetti di uso quotidiano che racconta la battaglia del Rubicone avvenuta durante la seconda guerra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

