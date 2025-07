Incidenti e problemi meccanici per Gino Rocchio Alla fine chiude settimo sul circuito di Cremona

avversità, conquistando un settimo posto che testimonia la sua resilienza e determinazione. Nonostante incidenti e problemi meccanici, Rocchio ha dimostrato di essere un vero guerriero delle piste, pronto a sfidare ogni ostacolo con il sorriso e la passione che lo contraddistinguono. La sua tenacia promette grandi emozioni per il futuro del motorsport italiano.

Il pilota romagnolo Gino Rocchio riesce a sconfiggere anche la sfortuna. La conferma viene dall’ultima gara del WSK Euro Series che si è disputata al circuito di Cremona, dove il campione di Cesenatico ha duellato con i migliori piloti a livello internazionale provenienti dalle nazioni del vecchio continente. Gino ha dimostrato ancora una volta di avere la stoffa del campione, capace non solo di correre veloce ma anche di rialzarsi davanti alle difficoltà. Nell’ultimo round della WSK Euro Series, ha saputo infatti trasformare un weekend iniziato nel peggiore dei modi in una prestazione da applausi, chiudendo con un ottimo settimo posto in finale, dopo una rimonta strepitosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidenti e problemi meccanici per Gino Rocchio. Alla fine chiude settimo sul circuito di Cremona

