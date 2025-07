Acqua non potabile a Nicotera l’Opposizione Civica attacca | Incapaci irresponsabili pericolosi Subito l’intervento del Prefetto

L'opposizione civica di Nicotera non risparmia critiche alla gestione dell’emergenza idrica, definendola “sconvolgente” e chiedendo l’intervento immediato del prefetto. Con un duro j’accuse, il gruppo denuncia irresponsabilità e incapacità che mettono a rischio la salute pubblica, dopo la scoperta di coliformi nel serbatoio “Madonna della Scala”. Una situazione che necessita di risposte urgenti e concrete per tutelare i cittadini.

È un j'accuse durissimo quello lanciato dal gruppo Opposizione Civica, che attraverso una nota firmata dal portavoce Enzo Comerci definisce "sconvolgente" quanto accaduto in merito alla gestione dell'emergenza idrica legata al serbatoio "Madonna della Scala", che serve gran parte del centro cittadino e le fontane pubbliche. Il 30 giugno scorso, dopo l'accertamento da parte del laboratorio chimico incaricato della presenza di coliformi, escherichia coli ed enterococchi nell'acqua, era stata emessa un'ordinanza sindacale che vietava l'uso dell'acqua per scopi alimentari. Una misura ritenuta necessaria per tutelare la salute pubblica.