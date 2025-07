Anche Monza avrà presto la sua laguna blu | lavori finiti dopo 700 giorni

Dopo oltre due anni di attesa, Monza si prepara a svelare la sua splendida laguna blu, un’oasi di relax e natura nel cuore della città. I lavori presso il centro natatorio Pia Grande di via Murri sono finalmente terminati, portando a compimento un progetto atteso dai monzesi da 700 giorni. La nuova area esterna promette di diventare il luogo ideale per rigenerarsi e socializzare, un vero gioiello urbano che arricchirà il patrimonio della città.

I monzesi avranno finalmente la loro laguna blu. I lavori per la realizzazione dell'area esterna al centro natatorio Pia Grande di via Murri sono stati ultimati. La notizia è stata annunciata ieri sera, giovedì 10 luglio, in consiglio comunale quando il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli