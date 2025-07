Giornata inaugurale per il TreeArt Festival con Giobbe Covatta

Giorno di grande fermento e ispirazione a Buttrio, con la cerimonia inaugurale della sesta edizione del TreeArt Festival, un evento che trasforma il parco botanico di Villa di Toppo Florio in un palcoscenico di arte, cultura e impegno per l'ambiente. Con ospiti d'eccezione come Giobbe Covatta, promette di stupire e sensibilizzare il pubblico su temi vitali per il nostro futuro. L’appuntamento è un invito a scoprire come arte e scienza possano unire le forze per un domani più sostenibile.

Inaugurazione ufficiale domani, venerdì 11 luglio, a Buttrio, negli spazi di Villa di Toppo Florio e del suo parco botanico, della sesta edizione di TreeArt Festival, la kermesse che intreccia arte, spettacolo e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità ambientale. Ideato e curato da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: treeart - festival - giornata - inaugurale

Natura e cultura in dialogo al Treeart festival a Buttrio (Ud); Natura e cultura in dialogo a Buttrio: al via il Treeart Festival; Al via il Tree Art Festival: incontri, spettacoli e ospiti, ecco il programma.

A Buttrio il festival che unisce arte, natura e scienza: torna TreeArt 2025 - 00, negli spazi suggestivi di Villa di Toppo Florio e del suo parco botanico, la nuova edizione di TreeArt F ... Segnala nordest24.it

TreeArt Festival a Buttrio: arte e scienza unite nel segno delle connessioni - Dal 10 al 13 luglio, il Parco di Villa di Toppo Florio a Buttrio ospiterà la sesta edizione del TreeArt Festival, un evento che intreccia arte contemporanea, spettacolo dal vivo, divulgazione scientif ... Da nordest24.it