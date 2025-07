I partenopei devono ancora fare la mossa decisiva anche perché sono in attesa dell’affare Osimhen Beukema convocato al raduno ma ha le valigie Continua la partita a scacchi con il Napoli

I partenopei attendono con trepidazione l'esito di una trattativa che potrebbe rivoluzionare il loro calciomercato, con Osimhen nel mirino e Beukema al centro di un duello strategico. La partita a scacchi tra le pretendenti si fa sempre più intensa, mentre Napoli cerca di trovare la mossa vincente. La domanda ora è: riusciranno a chiudere l’affare prima che sia troppo tardi?

La convocazione per il raduno di domani è stata spedita anche a Sam Beukema, che pure aveva sperato di chiudere la partita del suo trasferimento al Napoli prima dell’inizio della nuova stagione. Il Bologna ha già comprato il suo sostituto e invita ora il Napoli e l’olandese a risolvere la partita del trasferimento salendo a 35 milioni tra parte fissa e bonus: specie ora che la clausola di Lucumi è scaduta e nessuno l’ha esercitata. Il Napoli non ha ancora fatto la mossa decisiva: anche perché ieri era impegnato con il Galatasaray nel trasferimento di Osimhen, bloccato sul più bello, ad accordi raggiunti, in virtù della richiesta di fideiussioni bancarie a garanzia dei 75 milioni di clausola che il club turco non ha presentato, in quanto non richieste d’obbligo dalla Uefa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I partenopei devono ancora fare la mossa decisiva anche perché sono in attesa dell’affare Osimhen. Beukema convocato al raduno, ma ha le valigie. Continua la partita a scacchi con il Napoli

