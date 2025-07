Diesel Euro 5 il blocco slitta di un anno Ora programmazione e responsabilità

Il blocco dei diesel Euro 5 si fa desiderare, con un rinvio di un anno che apre nuovi scenari di programmazione e responsabilità. Oltre ai 50 milioni destinati al collettore del Lago di Garda, il Decreto Infrastrutture approvato ieri dalla Camera introduce importanti novità per il Veneto, dove le restrizioni sul traffico si preparano a cambiare per affrontare le sfide ambientali e di mobilità futura.

Non solo i 50 milioni per il collettore del Lago di Garda. Il Decreto Infrastrutture, approvato ieri, 10 luglio, dalla Camera dei Deputati con voto di fiducia, contiene anche un'altra novità per il Veneto. La Regione aveva infatti dovuto applicare una nuova limitazione del traffico per la.

