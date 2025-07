Virtus fra esperienza e gioventù Pronto un biennale per Procida

squadra solida e competitiva, pronta a conquistare nuovi traguardi. La Virtus si sta preparando con determinazione, unendo esperienza e gioventù in un mix perfetto per affrontare la prossima stagione con fiducia e ambizione.

Qualità e fisicità, esperienza e freschezza, in attesa di completare l’organico con l’ufficializzazione di Saliou Niang, dell’arrivo di un altro esterno e di un lungo straniero, la Virtus che si va delineando è un bel mix. Intanto sono già 5.000 le tessere staccate. In casa bianconera si sono cercate le cose per tempo e con grande criterio iniziando a lavorare fino dopo la finale scudetto, ma a dire il vero anche tanto prima, per comporre una squadra equilibrata e che, nonostante un budget ridotto, non mancasse di qualità, esperienza, freschezza e voglia di emergere. In fase di partenze, registrate le uscite di Shengelia e Cordiner e probabilmente di Belinelli, il dg Paolo Ronchi è riuscito ad alleggerire ulteriormente il monte stipendi lasciando partire Zizic, Grazulis già spedito in prestito a stagione in corso e sopratutto Clyburn, creandosi maggiore spazio salariale e di mercato a disposizione e liberandosi di giocatori che durante la stagione non avevano di certo incantato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net