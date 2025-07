Un' estate in coda lavori a rilento e disagi sulle Statali della provincia di Foggia | la mappa dei cantieri

L’estate in provincia di Foggia si presenta all’insegna di ritardi e disagi sulla rete statale, tra restringimenti, senso unico alternato e tratti chiusi. La mappa dei cantieri rivela le zone più colpite, rendendo il viaggio dei vacanzieri un vero e proprio tour di ostacoli, specialmente nei weekend bollenti. Tuttavia, una buona notizia: uno dei cantieri più impattanti è stato finalmente rimosso, portando un sospiro di sollievo per tutti.

Restringimenti di carreggiata, senso unico alternato, tratti chiusi al traffico e semafori rallentano il viaggio dei vacanzieri, anche nei primi torridi weekend da bollino rosso. Uno dei cantieri più impattanti per la viabilità sulle direttrici verso il mare è stato rimosso lo scorso fine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: cantieri - estate - coda - lavori

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Roma si prepara a un’estate all’insegna dei cantieri, con lavori che trasformeranno la città toccando grandi arterie, marciapiedi e opere strategiche.

? Un'estate in coda, i lavori in corso nelle autostrade e statali di Palermo e provincia: la mappa dei cantieri Il punto sullo stato di avanzamento degli interventi ? ? ? https://cityne.ws/MAPPA_CANTIERI_AUTOSTRADE Vai su Facebook

#Firenze, un’altra mattina da incubo tra #code e #cantieri. “Un’ora e mezza da Novoli a Gavinana in bus” Vai su X

Firenze, un’altra mattina da incubo tra traffico, code e cantieri. “Un’ora e mezza da Novoli a Gavinana in bus”; A10, estate di cantieri tra code e disagi: la mappa aggiornata dei lavori e le chiusure notturne; Un'estate in coda, i lavori in corso nelle autostrade e statali di Palermo e provincia: la mappa dei cantieri.

Un’estate al mare - Un’estate al mare Ci vuole dell’estro ad avviare cantieri stradali quando l’afa insopportabile di queste settimane ha indotto ordinanze che ... adhocnews.it scrive

Due cantieri in superstrada, sarà un’estate calda. Ecco la ... - MSN - E a questi lavori si sono affiancati, dallo scorso 23 maggio, anche quelli per il tratto che parte, andando verso il mare, dal km 24+600 al km 20+700, ovvero da dopo l’uscita di Monsampolo fino ... Segnala msn.com