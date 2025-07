Euro Women 2025 oggi Italia-Spagna | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, venerdì 11 luglio, le protagoniste dell’Euro Women 2025 si sfidano nella finalissima del girone B: Italia contro Spagna. Le nostre ragazze cercano una vittoria per consolidare la qualificazione, mentre le iberiche, già qualificate, vogliono chiudere in bellezza. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire questa emozionante partita che promette grande calcio femminile. Non perdere l’appuntamento con il talento e la passione delle nostre Azzurre!

(Adnkronos) – La Nazionale di calcio femminile torna in campo. Oggi, venerdì 11 luglio, le Azzurre affrontano la Spagna nell'ultima partita del girone B di Euro Women 2025. Le ragazze del ct Andrea Soncin sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Portogallo, mentre la squadra di Montserrat è già qualificata ai quarti.

