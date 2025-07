A centrocampo arriva Palestini dal Monturano

Il Castelfidardo si rafforza ancora: ecco Riccardo Palestini, talento classe 1999 proveniente dal Monturano. Con il suo passato tra Eccellenza, Primavera e Serie C, porta esperienza e grinta al centrocampo, sotto la guida di Mister Cuccù che lo conosce bene. Con tre gol all’ultima stagione, è pronto a scrivere nuove pagine con la maglia biancoverde, riportando la sua carriera nel cuore della D e contribuendo al sogno del club.

Secondo volto nuovo nel Castelfidardo. Questa volta a centrocampo. Si tratta di Riccardo Palestini, classe 1999, ex Monturano Campiglione. Mister Stefano Cuccù lo conosce bene visto che lo ha allenato la scorsa stagione nel massimo campionato marchigiano. Palestini, 3 gol nell'ultima annata, può vantare tornei in Eccellenza, ma esperienze anche nella Primavera del Pescara oltre che nel Teramo dove ha esordito in C. Palestini ora ritrova quella D dove ha alle spalle quasi una cinquantina di presenze con Vastese e P. Sant'Elpidio. Palestini avrà come compagno di squadra Andrea Fiscaletti, l'altro acquisto del Castelfidardo.

