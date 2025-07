Karate Linda Coselli unica atleta italiana a raggiungere la finale nella gara disputata in Croazia Tiger Team in evidenza alla Coppa del Mondo

Linda Coselli, atleta eccezionale del Tiger Karate Team, si distingue come l’unica italiana a raggiungere la finale nella prestigiosa gara in Croazia, alla Coppa del Mondo. Questa impresa suggella una stagione ricca di successi e impegno, in un evento che ha visto la partecipazione di 70 nazioni e oltre 2800 giovani talenti. La passione e la determinazione dei nostri atleti dimostrano che il futuro del karate italiano è brillante e promettente.

Il Tiger Karate Team chiude la stagione sportiva 20242025 con la trasferta di Pore? in Croazia con la partecipazione alla terza tappa della Coppa del mondo giovanile del circuito Karate1Youth League WKF. Un evento molto atteso con la presenza di ben 70 nazioni e la partecipazione di ben 2850 atleti, pronti a sfidarsi nel prestigioso circuito giovanile Wkf. Due le società liguri presenti alla competizione, la Tiger Karate Team e il Karate club Savona. Tutti i ragazzi si sono distinti per le buone prove disputate accompagnati dalle coach Sara e Martina che hanno accompagnato in gara i giovani atleti Coselli, Grieco, Dell’Amico, Barca, Giliberti e Meriggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Karate, Linda Coselli unica atleta italiana a raggiungere la finale nella gara disputata in Croazia. Tiger Team in evidenza alla Coppa del Mondo

