Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il fine settimana

Se desideri pianificare al meglio il tuo weekend in Liguria, conoscere le previsioni meteo è fondamentale. Per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, gli esperti di 3BMeteo.com prevedono un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi spiagge e passeggiate lungo la costa. Scopri tutti i dettagli prima di partire e preparati a vivere un weekend all’insegna del sole e del relax!

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel weekend di sabato 12 e domenica 13 luglio 2025? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com. Meteo Liguria: previsioni venerdì 11 luglio A Genova bel tempo e sole per tutti il giorno con venti moderati e mare poco mosso. Alta pressione su tutta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

