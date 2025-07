Pensioni a 64 anni nel 2026 ecco qual è la proposta

Nel panorama delle pensioni italiane, la prospettiva di andare in pensione a 64 anni nel 2026 sta generando grande interesse e discussioni. Con la possibile proroga di Quota 103 e l’incertezza su Opzione Donna, il governo valuta nuove strategie per garantire flessibilità e sostenibilità . La proposta del sottosegretario Durigon apre scenari interessanti, ma quali saranno le scelte definitive? Ai lavoratori…

Con quota 103 e opzione donna in bilico per la proroga al 2026, il governo starebbe valutando la possibilitĂ di potenziare le pensioni a 64 anni di etĂ nel 2026, non senza tuttavia creare alcuni vincoli e percorsi obbligati. L’ultima proposta in ordine di tempo è quella del sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, che ha lasciato intravedere una soluzione di uscita flessibile per le pensioni future. In ogni modo, ai lavoratori si richiederebbe un incremento dei contributi previdenziali e un aumento dell’importo minimo di pensione da raggiungere con i versamenti stessi. Ecco, dunque, quali sono le soluzioni sulle pensioni che potrebbero emergere sul tavolo del governo nel prossimo autunno quando si inizierĂ a discutere della legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni a 64 anni nel 2026, ecco qual è la proposta

