Ancora 45 giorni di carcere per Patrick Zaki: prolungata la custodia cautelare (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora 45 giorni di custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio del 2020 all’aeroporto del Cairo con l’accusa di propaganda sovversiva. «Purtroppo la custodia cautelare è stata rinnovata per ulteriori 45 giorni» ha confermato Lobna Darwish, rappresentante dell’Eipr (l’Ong Egyptian Initiative for Personal rights) per cui Zaki lavorava come ricercatore. L’esito dell’udienza, svoltasi lo scorso 12 luglio, è stato reso noto solo oggi dopo lo slittamento di ieri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021)45diper, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio del 2020 all’aeroporto del Cairo con l’accusa di propaganda sovversiva. «Purtroppo laè stata rinnovata per ulteriori 45» ha confermato Lobna Darwish, rappresentante dell’Eipr (l’Ong Egyptian Initiative for Personal rights) per cuilavorava come ricercatore. L’esito dell’udienza, svoltasi lo scorso 12 luglio, è stato reso noto solo oggi dopo lo slittamento di ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora giorni Egitto, arresto Zaki: altri 45 giorni di custodia cautelare Il caso. L'udienza, due giorni fa, e il verdetto tanto atteso che rinnova, ancora una volta, di 45 giorni la custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna detenuto in Egitto. Lo hanno confermato fonti dell'Egyptian Initiative ...

Egitto, arresto Zaki: altri 45 giorni di custodia cautelare 14 luglio 2021L'udienza, due giorni fa, e il verdetto tanto atteso che rinnova, ancora una volta, di 45 giorni la custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Un ...

Egitto, altri 45 giorni di custodia cautelare per Patrick Zaki È stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per ...

