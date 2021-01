Urugano si abbatte sulle Fiji | almeno un morto e cinque dispersi

(Di domenica 31 gennaio 2021)una persona morta erisultano disperse alle, colpite da un ciclone tropicale per la seconda volta in un mese. La tempesta Ana di categoria due si abbattuta sulla nazione insulare ...

Almeno una persona morta e cinque risultano disperse alle Fiji, colpite da un ciclone tropicale per la seconda volta in un mese. La tempesta Ana di categoria due si abbattuta sulla nazione insulare... Un uomo di 49 anni è annegato, mentre si cercano quattro pescatori e un bambino di tre anni. Più di 7.600 persone si sono rifugiate nei centri di evacuazione... È il secondo uragano che si abbatte con estrema violenza sull'arcipelago delle Fiji duramente provato nel corso delle ultime due settimane...