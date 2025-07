Guerra in Ucraina massiccio attacco di droni e missili su Kiev due morti e numerosi feriti

Un'ombra di tensione si estende su Kiev, colpita da un attacco devastante che ha coinvolto 400 droni e missili balistici. La notte si è trasformata in un inferno per la capitale ucraina, con perdite umane e feriti tra le strade. Un episodio che evidenzia ancora una volta la delicatezza della situazione nel cuore dell’Europa, lasciando il mondo in attesa di risposte e di un futuro di pace.

(Agenzia Vista) Kiev, 10 luglio 2025 Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco con 400 droni e missili balistici sulla zona di Kiev. L'attacco, durato dieci ore, ha causato due morti e numerosi feriti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Ucraina, massiccio attacco di droni e missili su Kiev, due morti e numerosi feriti

In questa notizia si parla di: kiev - attacco - massiccio - droni

