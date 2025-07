Ferrero re della colazione anche negli USA | acquisito il celebre brand WK Kellogg per 3,1 miliardi di euro

Ferrero conquista il mercato globale della colazione, consolidando il suo ruolo di leader anche negli Stati Uniti. L'acquisizione del prestigioso brand WK Kellogg per 31 miliardi di euro rappresenta un vero e proprio blitz strategico, che rafforza la presenza dell’azienda di Alba nel cuore delle abitudini quotidiane di milioni di consumatori. La domanda ora sorge spontanea: quale sarà il prossimo passo di questa potenza dolciaria internazionale?

Pane e Nutella o una tazza di latte e cereali? A esclusione del bicchiere di latte, quasi l'intera colazione è offerta da Ferrero. È notizia del 10 luglio infatti quella che riguarda una vera e propria scalata verso l'alto della già celebre azienda di Alba: con un accordo da 3,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

