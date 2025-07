Vannacci sui peli di Rackete | Se li metti in mostra ne vai fiera non è body shaming

L'ultima scintilla nel vivace panorama politico italiano ha acceso un dibattito inatteso. Quando Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, ha commentato su Carola Rackete in modo controverso, il web è esploso di reazioni, concentrandosi sul tema di autostima e body shaming. Un episodio che mette in luce come le parole possano accendere discussioni più profonde sulla libertà personale e il rispetto. Ma cosa ci insegna veramente questa polemica?

Carola Rackete, l’attivista tedesca che nel 2019 sfidò il governo giallo-verde forzando con la Sea Watch la chiusura del porto di Lampedusa, ha annunciato ieri le sue dimissioni a sorpresa dal Parlamento europeo. Subito dopo l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, pubblica un post che in poco tempo scatena una bufera mediatica nel nostro Paese. “Carola . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vannacci sui peli di Rackete: “Se li metti in mostra ne vai fiera, non è body shaming”

Vannacci sull’addio di Rackete dall’Europarlamento: «Non ci mancherà», e posta le sue gambe non depilate - Roberto Vannacci, ex generale noto per le sue uscite pungenti, commenta con il suo stile diretto e provocatorio la recente uscita di scena di Carola Rackete dal Parlamento Europeo.

Il generale replica poi al Corriere della Sera, che lo ha accusato di body shaming per aver messo in evidenza le gambe non depilate.

