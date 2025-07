La campagna può diventare il primo passo verso una nuova libertà

La campagna PU242 si propone come il primo passo verso una nuova libertà, unendo sostenibilità e solidarietà. Coldiretti Padova si impegna con entusiasmo nella creazione della prima rete delle Fattorie della Tenerezza, collaborando con la Fondazione Giulia Cecchettin e il progetto “Coltiviamo il rispetto”. Un’iniziativa che trasforma l’agricoltura sociale in un concreto motore di cambiamento, contribuendo a costruire un futuro più giusto e solidale per tutti.

Coldiretti Padova si candida per la prima rete delle fattorie della tenerezza sviluppando una collaborazione con la fondazione Giulia Cecchettin nata grazie al Progetto “Coltiviamo il rispetto”. «Dopo le aziende solidali puntiamo a tradurre in pratica l’agricoltura sociale per la quale la Regione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

