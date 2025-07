Artisti di strada | il Comune è pronto a rivedere il regolamento

Il panorama artistico di strada a Genova sta per vivere una svolta significativa: il Comune è pronto a rivedere il regolamento, approvato appena un anno fa, per favorire un ambiente più inclusivo e dinamico. Una decisione che potrebbe cambiare il volto delle performance urbane e valorizzare ulteriormente questa forma d’arte così vivace e coinvolgente. Scopriamo cosa potrebbe cambiare e come questa novità influenzerà il futuro degli artisti di strada in città.

Il Comune di Genova ha annunciato che intende rivedere il regolamento per l'arte di strada approvato appena un anno fa dalla precedente amministrazione. A dare la notizia è stata l'assessora al commercio Tiziana Beghin in risposta a un’interrogazione presentata dalla capogruppo di Avs Francesca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

