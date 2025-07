Affitti brevi Property Managers | Il Piano operativo del comune entra in conflitto con le norme urbanistiche attuali

Il mondo degli affitti brevi a Firenze si scontra con le normative urbistiche, creando tensioni tra innovazione e regolamentazione. Lorenzo Fagnoni, CEO di Apartments, denuncia come il recente ricorso al Tar contro la variante al Piano Operativo sia un passo fondamentale per tutelare gli interessi di operatori e residenti. La questione, piĂą complessa di quanto sembri, richiede una riflessione approfondita per trovare soluzioni equilibrate che sostengano il turismo senza compromettere il patrimonio cittadino.

“Abbiamo fatto ricorso al Tar contro l’approvazione della variante al Piano Operativo relativa agli affitti brevi del Comune di Firenze. La norma è incoerente e ingiustificata, e non risolverĂ certo i problemi di svuotamento del centro storico”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, ceo di Apartments. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

