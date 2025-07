Progetto Aurora BCG Paolo Mieli choc | Ok a 600mila palestinesi deportati a Rafah non è campo di concentramento ma ordine - VIDEO

Nel cuore di un dibattito acceso, Paolo Mieli ha suscitato scalpore con una dichiarazione choc durante "In Onda" su La 7. Commentando il controverso piano "Aurora" e la deportazione di circa 600mila palestinesi verso Rafah, il giornalista ha aperto una finestra sul difficile confine tra etica e strategia. Le sue parole invitano a riflettere profondamente sulle implicazioni di tali decisioni e sulle responsabilità di chi le propone.

Commento choc del giornalista Paolo Mieli durante la trasmissione In Onda su La 7: sarebbe d'accordo con il piano "Aurora" di deportazione della popolazione palestinese verso Rafah e la sua reclusione, come prospettato dal ministro Katz e progettato dalla BCG Il giornalista Paolo Mieli si è s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Progetto “Aurora” BCG, Paolo Mieli choc: “Ok a 600mila palestinesi deportati a Rafah, non è campo di concentramento ma ordine” - VIDEO

