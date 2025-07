In difesa dell’esame di maturità

In un luglio di esami di maturità, tra proteste e dissensi, si riaccende il dibattito sulla validità di questa prova. Ragazzi che rifiutano l’orale, studenti in muta protesta e lettere di denuncia: tutte sfide a un sistema che sempre più viene messo alla prova. Ma davvero serve ancora? Vale la pena sottoporre i giovani a uno stress così intenso? La risposta potrebbe riscrivere il futuro dell’istruzione italiana.

Un ragazzo che rifiuta di sostenere l'orale, ringrazia la commissione e se ne va. Una studentessa che fa scena muta per protesta. Un'altra ancora che scrive una lettera aperta alla presidente della commissione, accusandola di umiliazione. Succede tutto nel giro di pochi giorni, in questo luglio di esami di maturità. E intorno, come ogni anno, si riaccende il dibattito: serve ancora? Ha senso sottoporre migliaia di neomaggiorenni a uno stress che molti vivono come una prova più psicologica che didattica? I casi di Padova, Roma, Nardò hanno sollevato più di una domanda. Per alcuni sono solo episodi isolati, gesti simbolici senza un reale valore rappresentativo.