Incidente a Ozegna | auto finisce fuori strada e si ribalta ferita la conducente

Un incidente sconvolgente si è verificato oggi a Ozegna, lungo la provinciale 222. Una Fiat 500 ha perso il controllo e si è ribaltata in un campo vicino, ferendo gravemente la conducente italiana. La scena, ricca di tensione, ha richiesto l'intervento immediato di soccorsi e forze dell'ordine. Restate aggiornati per scoprire come si stanno riprendendo le vicende di questa drammatica giornata.

Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, giovedì 10 luglio 2025, sulla provinciale 222 che collega Ozegna a Castellamonte. Nei pressi del cimitero del primo comune, un’auto Fiat 500 e finita fuori carreggiata, ribaltandosi nel campo adiacente. A bordo della vettura viaggiava un'italiana. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

