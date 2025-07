Sei il mio tutto e sono così orgogliosa della signorina forte sicura di sé gentile e talentuosa che stai diventando Sei la mia migliore amica

un'intensa dimostrazione di quanto si sentano fortunati ad avere Harper Seven tra le loro vite. La famiglia Beckham si conferma un esempio di amore e unità, celebrando con gioia i momenti speciali dei propri cari. Ogni augurio, ogni sorriso condiviso sui social, rafforza il legame che li unisce, rendendo questa ricorrenza ancora più memorabile. Perché, alla fine, l’amore familiare è ciò che conta davvero.

I l 10 luglio è un giorno speciale in casa Beckham. La più piccola della famiglia, Harper Seven, compie 14 anni. E gli auguri più belli non potevano che arrivare via social da mamma Victoria e papà David. Che, ancora una volta, hanno colto l’occasione per ribadire tutto il loro amore per la figlia. Una figlia arrivata dopo altri tre figli maschi: Brooklyn, Romeo e Cruz. E anche loro hanno fatto giungere alla sorelle parole piene d’affetto in questo giorno speciale. Harper Beckham, makeup artist si cresce: a 13 anni è già bravissima con i trucchi di mamma Victoria X Leggi anche › Tutti contro l’abito di Harper Seven Beckham: «Non è adatto a una bambina di 11 anni» Buon compleanno, Harper Seven Beckham!. 🔗 Leggi su Iodonna.it