trattore si ribalta agricoltore di 68 anni perde la vita

Tragedia nelle campagne di Teano: un agricoltore di 68 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore ribaltato nel suo terreno. Un incidente che scuote la comunità e ricorda quanto il lavoro agricolo possa essere rischioso. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, la vita dell’uomo si è spezzata. La notizia mette in luce la drammatica realtà degli incidenti in campagna, un problema spesso sottovalutato ma troppo frequente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un agricoltore di 68 anni è morto a Teano (Caserta) dopo essersi ribaltato con il trattore con cui stava lavorando; l’uomo era nel proprio fondo, in localitĂ San Lieno, nota anche come le “ Rocce del Diavolo”, quando ha perso il controllo del mezzo, che lo ha schiacciato.  Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma la salma, visto che si è trattato di un incidente senza responsabilitĂ di altre persone, è stata riconsegnata ai familiari per le esequie.   In una nota Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, esprime “profondo cordoglio ai familiari della vittima” e lancia “ancora una volta l’allarme sulla mancata attuazione della revisione obbligatoria dei mezzi agricoli”, ricordando che “si tratta del secondo caso in meno di un mese in Campania: lo scorso 12 giugno, a Cautano, in provincia di Benevento, un uomo di 69 anni ha perso la vita in circostanze analoghe, travolto e ucciso dal proprio trattore mentre lavorava nei campi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it